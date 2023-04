Pakistan: Corte suprema, dal 2 maggio udienze su legge che limita potere iniziativa giudice capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Pakistan riprenderà martedì 2 maggio le udienze sui ricorsi contro la legge che limita il potere del giudice capo di avviare un’azione legale di propria iniziativa. Lo ha annunciato oggi la stessa Corte rendendo nota anche la composizione del collegio allargato, di otto membri, cui è affidata la questione. Ne fanno parte lo stesso giudice capo, Umar Ata Bandial, e i giudici Ijazul Ahsan, Munib Akhtar, Sayyad Mazahar Ali Akbar Naqvi, Muhammad Ali Mazhar, Ayesha Malik, Syed Hasan Azhar Rizvi e Shahid Waheed. I ricorsi sono tre, presentati dagli avvocati Muhammad Shafay Munir, Raja Amer Khan, Chaudhry Ghulam Hussain e da altri legali. La legge Supreme Court (Practice and Procedure) Act, entrata in vigore il 21 aprile, stabilisce che il giudice capo non possa avviare un’azione motu proprio nella sua capacità individuale, ma solo all’interno di un collegio con altri due giudici anziani. Inoltre, contro l’iniziativa si può ricorrere in appello entro 30 giorni e in caso di ricorso deve essere convocata un’udienza entro 14 giorni, affidata anch’essa a un collegio di tre giudici. (segue) (Inn)