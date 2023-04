Pakistan: Corte suprema, dal 2 maggio udienze su legge che limita potere iniziativa giudice capo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge, licenziato il 28 marzo dal Consiglio dei ministri, guidato da Shehbaz Sharif della Lega Musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), è stato approvato il 29 dall’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e il 30 dal Senato, la camera alta. L’8 aprile il presidente della Repubblica, Arif Alvi, esponente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), all’opposizione, lo ha rinviato al parlamento. Il capo di Stato, ricordando che l’articolo 191 della Costituzione prevede che sia la Corte suprema a stabilire le proprie procedure, ha evidenziato il rischio di una lesione dei principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri. Dopo il rinvio di Alvi il parlamento in seduta congiunta ha nuovamente approvato il disegno di legge il 10 aprile e il 21 aprile la segreteria dell’Assemblea nazionale ha dichiarato l’entrata in vigore, poiché l’iter legislativo prevede che un testo viene comunque approvato a dieci giorni dal mancato assenso presidenziale. Nel frattempo, però, il 13 aprile la Corte suprema ha emesso un’ingiunzione al governo contro l’attuazione della legge e il 19 aprile il presidente della Repubblica ha di nuovo negato il suo assenso sostenendo che la questione fosse ancora sub iudice. (segue) (Inn)