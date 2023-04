Pakistan: Corte suprema, dal 2 maggio udienze su legge che limita potere iniziativa giudice capo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Diritto e della giustizia, Azam Nazeer Tarar, nel presentare il disegno di legge in entrambe le camere, ha difeso la necessità della norma argomentando che “la Corte è diventata dipendente da un individuo” mentre “solo il pensiero collettivo porta avanti le istituzioni”. Secondo Tarar negli ultimi anni i giudici capi hanno usato il loro potere di iniziativa “in modo imprudente” e “non sono stati visti in alcun collegio importante”, cosa che “non dovrebbe accadere”. Il primo ministro Sharif ha sostenuto che il passaggio della legge “rafforzerà istituzionalmente la massima Corte” e contribuirà a rendere il processo di composizione dei collegi “più trasparente e inclusivo, così servendo la causa della giustizia”. Da parte dei membri del Movimento per la giustizia del Pakistan, invece, è stata lanciata l’accusa di un attacco al sistema giudiziario. Imran Khan, leader del Pti ed ex premier, ha accusato il governo di “minacciare le fondamenta del Pakistan, cioè la Costituzione e lo stato di diritto”. (Inn)