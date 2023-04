Carceri: Delmastro (Fd'I), a carenze organico governo risponde con i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prima finanziaria del Governo Meloni, pur in un contesto di guerra alle porte dell’Europa che ci ha imposto di dirottare parte delle risorse a famiglie e imprese, abbiamo comunque provveduto a 1.000 assunzioni extra di agenti della polizia penitenziaria". Lo sottolinea il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Teramo a cui era presente anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Inoltre "i 1.479 agenti del 181º corso atterreranno negli istituti penitenziari a brevissimo. Abbiamo già fatto un altro corso per 1.758 allievi e bandito un corso extra per altri 1.500 allievi. Faremo poi uno scorrimento delle graduatorie per 250 allievi. Questa è la risposta del Governo in soli 4 mesi alle carenze di organico negli istituti penitenziari”, conclude.(Rin)