Ramelli: La Russa, memoria di oggi inviti a pacificazione, che non vuol dire parificazione

- Sono molto contento "di aver lasciato al sindaco di Milano di deporre la corona, insieme a me. Ho fotografato cosa c’è scritto sul ceppo: ‘in memoria del giovane Sergio Ramelli, in nome di una pacificazione nazionale che accomuni in un’unica pietà tutte le vittime innocenti della nostra storia come monito alle generazioni furure’. Io ci tengo a questa iscrizione non sempre ci sono questi linguaggi: è un richiamo a una pacificazione nazionale". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli a Milano. “La memoria di oggi - ha proseguito - è una memoria che vuole invitare alla pacificazione nazionale che non ciò dire parificazione, sono due concetti completamente diversi. C’è bisogno di avere memoria, ma “anche di non trasferire ai giorni di oggi i contrasti i conflitti le divisioni profonde che non hanno più ragione di esistere". (Rem)