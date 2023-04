Vietnam-Regno Unito: presidente Vo Van Thuong assisterà all’incoronazione di Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, alla guida di una delegazione, sarà in visita nel Regno Unito dal 4 al 6 maggio, su invito della famiglia reale britannica, per assistere all’incoronazione di re Carlo III. Lo annuncia il portale del governo vietnamita. Il sito ricorda che i due Paesi stanno celebrando il 50mo anniversario delle relazioni, istituite nel 1973 ed elevate a partnership strategica nel 2010. La cooperazione bilaterale è ad ampio raggio e nel 2022 gli scambi commerciali di beni e servizi hanno superato sette miliardi di dollari, con un aumento del 12 per cento rispetto all’anno precedente. Il Regno Unito è tra i primi 15 investitori nel Paese del Sud-est asiatico dove è coinvolto in oltre 500 progetti per un totale di 4,2 miliardi di dollari. (Fim)