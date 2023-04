Polonia-Russia: Mosca, risponderemo a confisca della scuola presso la nostra ambasciata a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia risponderà “severamente” alla Polonia dopo che le autorità polacche hanno fatto irruzione nella scuola nei pressi dell’ambasciata russa a Varsavia al fine di confiscarla. Lo ha riferito una dichiarazione del ministero degli Esteri di Mosca. “Una decisione così insolente, che oltrepassa i limiti di un’interazione civile tra Stati, non resterà senza una risposta severa e conseguenze per le autorità polacche e gli interessi polacchi in Russia”, si legge nella dichiarazione. A queste parole hanno fatto eco quelle dell’ambasciatore russo a Varsavia, Sergej Andreev: “E’ un’azione illegale, una violazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”. Le autorità polacche hanno ordinato al personale della scuola presso l’ambasciata russa a Varsavia di lasciare l’edificio entro le 18:00. Lo ha dichiarato un rappresentante della sede diplomatica, Andrej Ordash, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. La misura è legata a una procedura esecutiva avviata dal comune della capitale polacca, come ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Varsavia, Lukasz Jasina. Questa mattina la polizia e le autorità del comune hanno fatto irruzione nella scuola dopo che era stato negato loro l’ingresso. Nel marzo 2022, il ministero degli Esteri polacco ha dichiarato di essersi appellato alle autorità competenti per la confisca di due immobili a Varsavia – uno dei quali è la scuola in via Kielecka 45 – che non sono utilizzati “per scopi diplomatici e consolari” e sono “illegalmente posseduti dalla Federazione Russa”. L’altro edificio coinvolto, in via Sobieskiego 100, è stato usato in passato come residenza dai diplomatici russi ma è attualmente inutilizzato. (Rum)