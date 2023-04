Città metropolitana Roma: delegato Agricoltura a fiera a Monte Compatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere delegato della Città metropolitana di Roma, Damiano Pucci,, in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri, è intervenuto alla 96ma edizione della Fiera di San Giuseppe di Monte Compatri. "Una tre giorni di spettacoli , presentazioni di libri e visite guidate arricchiti da vari stand di produttori di vino, birre artigianali e prodotti tipici", spiega Pucci in una nota. "Sosteniamo ogni iniziativa che valorizzi i prodotti locali e il turismo culturale e gastronomico per incrementare flussi di turisti anche dalla Capitale. Ringrazio il sindaco Francesco Ferri e l'amministrazione comunale per l'accoglienza e sopratutto per l'occasione di incontrare i tanti Sindaci di questo quadrante per rafforzare la vicinanza ed ascoltare le esigenze del territorio". (segue) (Com)