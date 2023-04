G20: India, terza riunione sull’istruzione si concentra sul futuro del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza riunione del gruppo di lavoro del G20 sull’istruzione sotto la presidenza dell’India si è tenuta a Bhubaneswar, nello Stato dell’Orissa, e nei tre giorni di lavori (26-28 aprile) ha visto la partecipazione di oltre 60 delegati di 27 Paesi, tra membri e ospiti, e di organizzazioni internazionali, tra cui l’Unicef e l’Unesco. L’incontro si è chiuso con l’impegno a migliorare le competenze degli studenti e i percorsi di riqualificazione. Lo riferisce un comunicato della presidenza indiana del G20. La riunione si è aperta con un seminario sul futuro del lavoro, articolato in tre sessioni tematiche: “Costruire una risposta agile alle esigenze dei mercati del lavoro e rafforzare le capacità istituzionali nel contesto del futuro del lavoro: promuovere un’istruzione tecnica e professionale di alta qualità”; “Creare percorsi tra istruzione superiore e formazione professionale”; “Dotare i bambini di una serie di competenze per il futuro per prepararli all’apprendimento permanente”. L’evento si è chiuso con un’escursione al Tempio del Sole di Konarak. I lavori sono stati arricchiti da iniziative collaterali, tra cui una mostra multimediale. (segue) (Inn)