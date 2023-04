Ostia: controlli sulla sicurezza nei quartieri, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto a Ostia a opera della polizia che ha svolto servizi mirati a garantire la sicurezza nelle aree oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti. Sono state eseguite sette perquisizioni domiciliari, controllate 270 persone e 90 autovetture. La polizia ha controllato anche 40 destinatari di arresti domiciliari e tre attività commerciali. I controlli del territorio si sono poi estesi in piazzale dei Ravennati, piazza Anco Marzio e Lungomare Vespucci e Toscanelli dove è stato tratto in arresto un italiano di 40 anni, ritenuto responsabile dell'aggressione al titolare di un bar nella zona del Lungomare dove non voleva pagare la consumazione. Il 40enne è accusato anche di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)