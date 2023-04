Ostia: controlli sulla sicurezza nei quartieri, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un hotel sul Lungomare degli Abruzzi è stata invece arrestata una donna tedesca per resistenza, lesioni e minacce aggravate. Questa, prima dell'arrivo degli agenti, aveva messo a soqquadro una stanza dell'albergo e terrorizzato le persone lì presenti. Nel corso del servizio sono stati anche rintracciati e tratti in arresto tre italiani, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma per rapina e reati inerenti gli stupefacenti. Sempre per motivi legati alla droga è stato denunciato un adolescente trovato in possesso di 70 grammi di hashish nascosti negli slip. (Rer)