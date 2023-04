Salute: Aeronautica, neonata in pericolo di vita trasportata d'urgenza da Alghero a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso il trasporto sanitario d'urgenza da Alghero a Genova di una neonata di appena 15 giorni, in imminente pericolo di vita. La missione è stata effettuata con un aereo Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. Il velivolo, uno degli assetti della forza armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea dell'Aeronautica militare, è decollato dall'aeroporto di Alghero dopo aver imbarcato la piccola paziente, in culla termica, ed una equipe medica per l'assistenza sanitaria in volo. Il trasporto d'urgenza, era stato richiesto dalla prefettura di Sassari, attivata dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari a causa delle critiche condizioni di salute della neonata. Dopo che il velivolo militare è atterrato nell’aeroporto di Ciampino, intorno alle ore 13:15, la bimba è stata direttamente trasferita in ambulanza all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia. (Com)