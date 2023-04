Usa: con le candidature di Biden e Trump, il Paese proietta all’estero un’immagine di debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno e mezzo dalle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma per il 5 novembre del 2024, gli Stati Uniti stanno già facendo i conti con un confronto sempre più serrato con Cina e Russia in una serie di teatri strategici come Africa, America Latina e Medio Oriente. Uno scenario che sarà caratterizzato da una crescente conflittualità nei prossimi mesi, e che vede gli Stati Uniti in difficoltà sul fronte della propria postura globale, anche a causa delle vulnerabilità con cui i due probabili candidati, Joe Biden e il suo predecessore, Donald Trump, dovranno fare i conti durante la campagna elettorale. Un nuovo testa a testa tra Biden e Trump, in mancanza di nuovi candidati accettabili provenienti dalla nuova generazione di leader, rischia infatti di mandare un segnale di debolezza che avrebbe ovvi riflessi anche sulla politica internazionale. L’anziano presidente Usa, che concluderebbe un eventuale secondo mandato ad 86 anni, si sta già scontrando con forti critiche riguardanti la sua età e la gestione in alcuni casi insoddisfacente dei problemi economici del Paese, con un tasso di inflazione che rimane estremamente elevato, seppure in calo. Trump, di contro, è stato recentemente incriminato per falso in bilancio e sta facendo i conti con inchieste legali ancora più gravi, relative ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca e al ruolo giocato nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente, inoltre, continua a rappresentare una figura fortemente divisiva e imprevedibile, che verrebbe osteggiata da segmenti importanti dell’establishment e non solo dallo spazio democratico. (segue) (Was)