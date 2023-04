Usa: con le candidature di Biden e Trump, il Paese proietta all’estero un’immagine di debolezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sidney Blumenthal, ex consigliere della Casa Bianca ai tempi dell’amministrazione di Bill Clinton, ha affermato in una intervista con “Agenzia Nova” che le vulnerabilità di Biden sarebbero comunque “aggirabili”. Il presidente, nonostante l’età avanzata, ha “dimostrato di riuscire comunque ad ottenere risultati, rivelandosi capace di improvvisare con una certa intelligenza anche in situazioni spinose”. Più insidioso, ha aggiunto, è il problema relativo all’andamento dell’economia: riportare il Paese sul sentiero della crescita potrebbe rivelarsi cruciale per il successo della campagna elettorale di Biden, annunciata ufficialmente martedì scorso. “Se l’inflazione continuerà la sua discesa, mettendo la Federal Reserve nella condizione di smettere di incrementare i tassi di interesse, l’economia dovrebbe tornare a crescere, e la ripresa farebbe gli interessi di Biden”, ha spiegato Blumenthal. Trump, di contro, deve fare i conti con problemi ben più pressanti. La sua recente incriminazione, nel quadro dell’inchiesta sui pagamenti inviati dai fondi della sua campagna elettorale nel 2016 alla pornoattrice Stormy Daniels, ha sì consolidato il sostegno dei suoi seguaci più accaniti, che vedono l’ex presidente come una “vittima del deep state”, ma ha allentato notevolmente la sua presa sull’elettorato indipendente e nei cosiddetti “swing states”, gli Stati nei quali nessun candidato o partito vanta un sostegno storico tale da garantire una vittoria elettorale. (segue) (Was)