Usa: con le candidature di Biden e Trump, il Paese proietta all’estero un’immagine di debolezza (3)

- “Alcuni elementi del Partito repubblicano sperano disperatamente di far perdere le primarie a Trump, anche nell’ala più conservatrice”, ha continuato Blumenthal, aggiungendo che questa ala dei conservatori include anche figure di spicco come il miliardario Rupert Murdoch, proprietario dell’impero mediatico che fa capo a Fox e a News Corporation. La frangia dei conservatori che si oppone a Trump ha tentato in tutti i modi di spingere il governatore della Florida, Ron DeSantis, che tuttavia ha “deluso sotto molti aspetti: non solo sulle competenze, ma anche puntando su tematiche che hanno un impatto limitato sull’opinione pubblica generale”. Questi fattori, insieme alla recente battaglia legale che il governatore repubblicano ha intrapreso con Disney, fanno sì che DeSantis “non sia un buon candidato”. I due candidati più probabili alla Casa Bianca, come ha spiegato ad “Agenzia Nova” anche Karyl Bowman, senior fellow del think tank American Enterprise Institute, presentano “importanti debolezze”. Non solo quella relativa all’età, che riguarda entrambi, ma soprattutto le questioni legali e finanziarie relative sia a Trump, sia alla famiglia di Biden, alla luce delle inchieste che coinvolgono il figlio Hunter. “La debolezza più importante di Biden riguarda sicuramente l’economia, il cui andamento è responsabilità del presidente e del governo federale”, ha precisato. (segue) (Was)