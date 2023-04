Usa: con le candidature di Biden e Trump, il Paese proietta all’estero un’immagine di debolezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Jeffrey Henig, professore di Scienze politiche alla Columbia University, ha concordato sulla preoccupazione di molti elettori relativamente all’età e alle debolezze dei due candidati, tanto che, in un eventuale testa a testa tra Biden e Trump, ci sarà più attenzione del solito ai candidati alla vicepresidenza. “Il tasso di approvazione di Biden è calato in maniera importante ma sta risalendo, mentre i problemi legali di Trump stanno aumentando considerevolmente: gli ultimi sviluppi rischiano di danneggiarlo significativamente tra gli elettori indipendenti e moderati”, ha spiegato, aggiungendo che, sul fronte della politica estera, Biden dovrebbe proporre “un messaggio più ampio e ragionato, per rassicurare gli elettori sull’attenzione del governo” a tematiche di politica estera che non riguardino solo il sostegno all’Ucraina. In ogni caso, come ha spiegato ad “Agenzia Nova” Ben Needham, vice direttore della divisione politica della American Civil Liberties Union, il pubblico statunitense appare fortemente diviso. (segue) (Was)