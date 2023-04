Usa: con le candidature di Biden e Trump, il Paese proietta all’estero un’immagine di debolezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È vero che molti pensano che i due candidati siano deboli, e che c’è una voglia crescente di un passo avanti da parte della nuova generazione di leader, ma questo è un problema che riguarda molti Paesi del mondo”, ha spiegato, aggiungendo che le elezioni sono “sempre complicate, e possono effettivamente cambiare la percezione che il mondo ha nei confronti degli Stati Uniti”. Posto che il ruolo degli Usa sul piano internazionale “sta cambiando, allo stesso tempo non ci sono Paesi nell’orbita della Nato che possano sostituire la leadership di Washington”. Le vulnerabilità dei due candidati, secondo Needham rappresentano quindi un segnale di debolezza “nel quadro della campagna elettorale piuttosto che per quanto riguarda la postura internazionale del Paese”, fermo restando che Washington deve “preoccuparsi in maniera seria del rafforzamento dell’influenza cinese e russa in teatri strategici come l'Africa, l’America Latina e il Medio Oriente”. (Was)