Viabilità: su A12 lavori allo svincolo di Civitavecchia porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, martedì 2 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Porto, nei seguenti orari e con le seguenti modalità: dalle 12:00 alle 17:00 in uscita per chi proviene da Roma; dalle 16:00 alle 20:00: in entrata verso Roma. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di utilizzare lo svincolo di Monteromano sulla Tarquinia-Civitavecchia.(Rer)