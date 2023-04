Roma: alcol ai minorenni, chiuso per 10 giorni locale a Ponte Milvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospesa la licenza per dieci giorni a un locale a Ponte Milvio, a Roma, che vendeva alcolici ai minorenni.Il provvedimento amministrativo è stato emesso dal Questore e notificato dai carabinieri. I militari hanno documentato che il locale, abituale ritrovo serale per i giovani, era solito somministrare alcolici a minorenni. Inoltre, nel corso di uno dei controlli, i carabinieri hanno sorpreso alcuni giovani italiani in possesso di dosi di hashish, tutti identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.(Rer)