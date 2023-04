Rieti: Trancassini (Fd'I), Biodistretto Sabino è grande opportunità per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il coordinatore di Fratelli d’Italia per il Lazio, Paolo Trancassini, ha partecipato al convegno "Biodistretto Sabino. Opportunità di sviluppo economico e turistico della Sabina" presso la sala Schuster dell’Abbazia di Farfa, in occasione della 21ma edizione della fiera di Farfa. "La nascita del Biodistretto Sabino è fondamentale per la rinascita e lo sviluppo dei territori della nostra Regione che coinvolge circa 43 Comuni del reatino, aziende agricole e agroalimentari, strutture ricettive e di somministrazione, associazioni e cittadini - spiega Trancassini in una nota - L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra i diversi attori territoriali offrendo servizi agroalimentari, turistici e culturali e sviluppare un turismo di prossimità di qualità". (segue) (Com)