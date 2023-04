Lavoro: Zucconi (Fd'I), Schlein non sa di cosa parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il segretario del Partito democratico Schlein purtroppo non sa di cosa parla. Il governo Meloni si sta battendo contro il lavoro povero nell’unico modo possibile e cioè diminuendo il cuneo fiscale, la pressione fiscale sulle buste paga dei lavoratori". Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. Governo Meloni che per il parlamentare è "il primo che fa qualcosa per i lavoratori da dieci anni a questa parte, quando la sinistra pur essendo al governo non ha fatto niente. Non c’è miglior modo di festeggiare il lavoro e i lavoratori che essere attivi il primo maggio e per un Decreto che è il primo passo per ridare una dignità anche economica a chi lavora partendo dai redditi più bassi”, conclude. (Com)