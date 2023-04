Paraguay: presidenziali, domenica il voto che potrebbe far finire l'alleanza con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay si prepara a elezioni che potrebbero portarlo a chiudere le relazioni con Taiwan, privando l'America del Sud dell'unico Paese non alleato della Cina. Uno dei due principali aspiranti alla presidenza, il candidato dell'attuale opposizione, Efrain Alegre, infatti, ha fatto capire di essere pronto a valutare l'avvicinamento a Pechino. Un'ipotesi concreta, ha spiegato ad "Agenzia Nova" Leonardo Gomez Berniga, avvocato e analista politico del Paese sudamericano. "Al Paraguay potrebbe non convenire portare avanti l'alleanza con Taiwan", ha detto l'analista, ricordando innanzitutto il rapporto di forte dipendenza da Paesi come Brasile e Argentina. "Parliamo di una dipendenza molto grande in termini economici. Due nazioni da cui arrivano gran parte dei proventi per il Paraguay", ha sottolineato Berniga. "Non importa sapere se il prossimo governo sarà di destra o di sinistra": il piccolo Stato "è obbligato ad avere buone relazioni con i suoi vicini", che sono anche i soci maggioritari del Mercato comune del sud (Mercosur). La Cina è un "punto importante" nell'agenda di Brasilia e Buenos Aires, e il fatto che il Paraguay sia legato a Taiwan "impedisce al blocco di stringere accordi con Pechino". (segue) (Abu)