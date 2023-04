Paraguay: presidenziali, domenica il voto che potrebbe far finire l'alleanza con Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi un tema direttamente connesso con le esigenze del Paese. Uno dei problemi di cui soffre è la mancanza di acquirenti della carne. "La Cina, invece, ha una domanda molto forte di alimenti e il settore imprenditoriale paraguaiano è alla disperata ricerca di nuovi canali commerciali". È per questo, ha proseguito l'analista, che "gli Stati Uniti stanno cercando di aprire il loro mercato per cercare di acquistare carne paraguaiana e cercare così di compensare gli interessi degli esportatori che non possono vendere la carne alla Cina, vedendosi così ridotti i loro margini". (segue) (Abu)