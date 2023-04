Paraguay: presidenziali, domenica il voto che potrebbe far finire l'alleanza con Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi descrivono uno scenario incerto, ma la vittoria del candidato di opposizione è tutt'altro che esclusa. Uno scenario sostenuto anche dalle varie crisi che attraversano il Pc, a partire dalla frattura interna tra il fronte governativo, che fa capo al presidente uscente Abdo Benitez, e quello legato all'ex presidente Cartes (2013-2018). "Una crisi resa più profonda dalle dichiarazioni del Dipartimento di Stato Usa", ha detto Berniga ricordando la definizione di "persona significativamente corrotta" che Washington ha coniato per Cartes. Dietro l'ex presidente si agitano fantasmi giudiziari di ogni tipo, anche quelli legati all'omicidio di Marcelo Pecci, il procuratore antimafia ucciso in viaggio di nozze in Colombia. La spaccatura interna, ha sottolineato l'analista, non è stata di fatto risolta con la soluzione trovata a dicembre, quando si è deciso di nominare Cartes presidente del Pc e Pena candidato alla presidenza del Paese. "Se vince Pena", 44 anni, già ministro dell'Economia proprio con Cartes, "dovrà comunque negoziare la sua agenda politica con le varie correnti interne", ha detto Berniga. "Il Pc non agisce come un blocco unico. È un partito molto grande con grandi diversità al suo interno. È un partito di governo e di opposizione al tempo stesso". (segue) (Abu)