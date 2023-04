Paraguay: presidenziali, domenica il voto che potrebbe far finire l'alleanza con Taiwan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle che si terranno domani sono le ottave elezioni generali del Paraguay dalla fine della dittatura di Stroessner, nel 1989. I quasi 4,8 milioni di aventi diritto al voto sono chiamati a eleggere il presidente, il vicepresidente e a rinnovare l'intero Parlamento: 45 senatori (più i 30 supplenti) e 80 deputati (con 80 supplenti). Il voto servirà infine a nominare i governatori delle 17 province in cui è diviso il Paese, e le relative giunte provinciali. Il presidente – come accade in Messico, Venezuela, Panama e Honduras – viene eletto a maggioranza semplice, senza ricorrere al ballottaggio. Il nuovo capo dello Stato, che prenderà il posto di Abdo Benitez, assumerà l'incarico il 15 agosto del 2023, mantenendolo fino ad agosto del 2028, mentre i parlamentari inizieranno la legislatura il primo luglio. Tra gli aspiranti alla presidenza, non al suo primo tentativo, c'è anche José Luis Chilavert, noto portiere della nazionale di calcio, ma il cui programma elettorale anti-sistema, con richiami al brasiliano Jair Bolsonaro, pare non aver riscosso particolare entusiasmo. (Abu)