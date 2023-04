India-Cina: Jaishankar, relazioni “anormali” per violazione accordi confini da parte di Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 aprile, sul lato cinese della frontiera Chushul-Moldo, si è svolto il 18mo ciclo di colloqui a livello di comandanti sulla disputa di confine, che secondo un comunicato del ministero degli Esteri indiano, è stato “franco e approfondito” e si è concentrato sulla risoluzione delle questioni necessaria per il ripristino della pace e della tranquillità, e quindi per l’avanzamento delle relazioni bilaterali. Nel frattempo, le parti hanno concordato di mantenere la sicurezza e la stabilità sul terreno, di rimanere in stretto contatto e di proseguire il dialogo attraverso i canali militari e diplomatici per arrivare a una soluzione accettabile per entrambe. (Inn)