Migranti: Barelli (FI), Ue deve avere strategia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non ha la bacchetta magica cosi come le ricette non le ha neanche il PD. Non condivido l'opinione che l'Ue non debba avere una strategia comune. Se gli sbarchi arrivano in Sicilia e non in Finlandia e' per motivi geografici evidenti, se serve le norme vanno modificate". E' quanto afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Rainews. "La comunità internazionale deve essere chiara, non possono essere solo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo a trovare la soluzione a chi emigra per problemi quali la siccità, povertà e guerre. Nei prossimi anni potremmo trovarci davanti a un fatto drammatico e l'Ue si deve fare carico del problema assieme agli altri "player" mondiali", conclude. (Rin)