Def: Tripodi, "documento in linea con impegni verso elettori e Italia"

- Il documento di economia e finanza approvato in Parlamento "è in linea con gli impegni che Forza Italia ha sempre, coerentemente, portato avanti in questi anni verso gli elettori ed il Paese. Riduzione del cuneo fiscale, innalzamento delle pensioni minime e più fondi per la crescita sono tre obiettivi chiari con cui costruiamo un volano per il rilancio economico e sociale dell'Italia". E' quanto dichiara il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri di Forza Italia, Maria Tripodi. (Res)