Def: Barelli (FI), maggioranza ha onere di garantire le presenze in Aula

- "Chi è in maggioranza ha l'onere anche di non prestare il fianco ad attacchi dell'opposizione. Non è una giustificazione, ma il numero dei ministri, vice ministri e sottosegretari è lo stesso di prima del taglio dei parlamentari, cosi come il numero delle commissioni". Lo ha sottolineato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Rainews. "Noi - ha aggiunti - ieri abbiamo fatto rientrare da una missione giustificata la nostra parlamentare Catia Polidori, da cui c'è stata una battuta di spirito che è stata raccolta, ma il discorso è serio. Dobbiamo comunque farci carico di avere sempre la maggioranza in aula specialmente in quelle votazioni particolari dove, per regolamento, chi e' in missione istituzionale e quindi è assente giustificato, non permette di abbassare il quorum", ha concluso. (Rin)