Pa: Cgil, decreto inefficace, serve piano straordinario assunzioni

- "Siamo in presenza di un testo che non garantisce le necessarie misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Serve subito un Piano straordinario di assunzioni, altrimenti per la pubblica amministrazione sarà il collasso". Lo scrivono in una nota Cgil e Funzione pubblica Cgil commentano il decreto Pubblica amministrazione approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. "Nel merito, giudichiamo negativamente la decisione del governo di sottoporre ad ulteriori forme discrezionali e potenzialmente discriminatorie di selezione per la stabilizzazione del personale degli enti locali, nonché la scelta di permettere alle ARPA di assumere personale di tutti i profili solo a tempo determinato. Inoltre – si legge nella nota - non è affrontato sufficientemente il rischio che le amministrazioni coinvolte dai progetti Pnrr non vedano soluzioni né per risolvere l'ormai noto fenomeno delle rinunce degli assunti a tempo determinato né per risolvere i problemi che si stanno registrando e che potrebbero determinare il potenziale fallimento, dalla incapacità di selezionare progetti utili al paese al potenziamento delle strutture tecniche per accelerare rendicontazioni e gare". (segue) (Com)