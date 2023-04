Pa: Cgil, decreto inefficace, serve piano straordinario assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil e Funzione pubblica Cgil hanno stimato un fabbisogno di 180 mila unità di personale nei prossimi anni basandosi sui dati del conto annuale e dei piani dei fabbisogni solo per il comparto funzioni centrali (ministeri, agenzie ed enti previdenziali) in cui l'età media è di 54 anni nel comparto". "Siamo ancor più preoccupati - si legge ancora nella nota -avendo visto i saldi di finanza pubblica nel Ded 2023 da cui si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire né il potenziamento ed il miglioramento dei servizi pubblici, né il rinnovo del contratto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Altro che miglioramento della capacità amministrativa, il Governo si sta assumendo la responsabilità del fallimento della macchina che lui stesso gestisce, non staremo fermi considerato oltretutto che il ministro Zangrillo ignora completamente il sindacato. A partire dal 6, 13 e 20 maggio saremo nelle piazze per manifestare il nostro dissenso, ma la battaglia per una Pa migliore, valorizzando chi ci lavora e dando risposte ai cittadini in tempi ragionevoli, è per noi una priorità irrinunciabile", concludono Cgil e Funizone pubblica Cgil. (Com)