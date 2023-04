Giappone: stampa, premier Kishida potrebbe recarsi in visita in Corea del Sud a inizio maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, sta valutando la possibilità di recarsi in visita in Corea del Sud all’inizio di maggio per incontrare il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, e far avanzare ulteriormente i progressi nelle relazioni, soprattutto al fine di affrontare il programma di missili balistici della Corea del Nord. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” sulla base di fonti informate sugli sviluppi dei rapporti bilaterali. Da parte di entrambi i governi sarebbero in corso preparativi per le date del 7 e 8 maggio. Il viaggio a Seul sarebbe il primo di un premier giapponese da cinque anni e cadrebbe pochi giorni prima del vertice del G7 in programma a Hiroshima dal 19 al 21 maggio. La presidenza giapponese del Gruppo ha invitato Yoon come ospite a quel summit, a margine del quale si sta organizzando un incontro a tre con Kishida e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il Giappone e la Corea del Sud si sono contrapposti negli ultimi anni in dispute storiche e commerciali. I due Paesi, tuttavia, hanno avviato una fase di distensione il mese scorso. (segue) (Git)