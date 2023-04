Agroalimentare: Confagricoltura riunisce produttori e grossisti per parlare di filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi giovani di Confagricoltura - afferma Giovanni Gioia - siamo consapevoli della necessità di costruire filiere agroalimentari sempre più integrate, dinamiche e sostenibili, nelle quali produttori e grossisti lavorino insieme per valorizzare le eccellenze italiane. Crediamo in questa collaborazione perché siamo certi che dall'unione delle nostre forze con i giovani di Fedagromercati deriveranno pratiche virtuose a beneficio del comparto, degli associati e delle loro aziende". Gianpaolo Forcina ha invece voluto rimarcare: "Quest'alleanza, che parte da oggi ma con uno sguardo al futuro, nasce dalle volontà delle nostre due organizzazioni di collaborare per rafforzare il valore del nostro sistema ortofrutticolo nella sua interezza e dall'esigenza delle nuove generazioni di lavorare insieme per un unico obiettivo condiviso, e cioè rendere il nostro prodotto made in Italy performante per i mercati nazionali ed europei per poter crescere insieme ed affrontare le nuove sfide globali che ci aspettano". (Com)