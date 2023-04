Vaticano: rifugiato ucraino in Ungheria, qui per una nuova vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi e per i nostri figli, l'Ungheria è stata l'inizio di una nuova vita, di una nuova possibilità. Qui siamo stati accolti e abbiamo trovato una nuova casa". Con queste parole un rifugiato ucraino si è rivolto al Papa per raccontare la sua storia e quella della sua famiglia in fuga dalla guerra. "Quando la nostra famiglia si è trovata in pericolo – ha detto - abbiamo deciso di trasferirci. Io e mia moglie Lyudmila abbiamo 5 figli, Daniel, Maria, Alexandra, Iliya ed Elizaveta, e per proteggere le loro vite abbiamo pensato di non avere altra scelta che partire". Infine il ringraziamento al Santo Padre per "aver fatto sentire la sua voce per la pace e per essersi schierato a favore delle vittime della guerra, e siamo anche grati per l'affetto dei fedeli cattolici e per le loro preghiere che non solo ci aiutano ma ci rafforzano". (Civ)