Francia: Le Maire dopo abbassamento rating Fitch, continueremo riforme strutturali

- La Francia continuerà le riforme strutturali. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in dichiarazioni riprese dall’emittente “Bfmtv”, dopo che ieri l’agenzia Fitch ha abbassato il rating della Francia ad Aa-. L'agenzia ha infatti previsto una “crescita moderata del rapporto debito-Pil” dopo le recenti proteste contro la riforma delle pensioni. “Credo che i fatti confutino la valutazione dell’agenzia Fitch. Siamo in grado di far approvare le riforme strutturali per il Paese”, ha affermato il ministro. “Non dubitate della nostra assoluta determinazione a ripristinare le finanze pubbliche della nazione” e a “ridurre il deficit”, ha dichiarato Le Maire. (Frp)