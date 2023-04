Vaticano: Papa, grazie alla Chiesa ungherese per il suo impegno nella carità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia gratitudine alla Chiesa ungherese per l'impegno profuso nella carità". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando il suo discorso nella Chiesa di Santa Elisabetta d'Ungheria, durante l'incontro con poveri e rifugiati. Quindi il Santo Padre ha aggiunto: "Grazie per come avete accolto – non solo con generosità ma pure con entusiasmo – tanti profughi provenienti dall'Ucraina. Ho ascoltato con commozione la testimonianza di Oleg e della sua famiglia; il vostro "viaggio verso il futuro" – un futuro diverso, lontano dagli orrori della guerra – è iniziato in realtà con un "viaggio nella memoria", perché Oleg ha ricordato la calorosa accoglienza ricevuta in Ungheria anni fa, quando venne a lavorare come cuoco", ha evidenziato il Papa. "La memoria di quella esperienza lo ha incoraggiato a partire con la sua famiglia e a venire qui a Budapest, dove ha trovato generosa ospitalità", ha concluso il Pontefice. (Civ)