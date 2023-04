Sudan: Rsf denunciano violazioni tregua, Dagalo non intende negoziare prima del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan guidate dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo accusano quelle dell’esercito regolare di “violazioni della tregua umanitaria dichiarata”. L’accusa è stata da poco lanciata sul profilo Twitter delle Rsf e si rivolge “ai golpisti delle forze armate”, che sarebbero spalleggiati da “estremisti” legati al precedente regime. Secondo il tweet questa mattina sono stati colpiti con attacchi aerei e di artiglieria alcune siti militari e quartieri residenziali a Khartum. Le Forze di supporto rapido ribadiscono il loro impegno per la tregua umanitaria al fine di aprire passaggi sicuri per soddisfare i bisogni primari dei cittadini e facilitare l’evacuazione degli stranieri. Le Rsf attribuiscono le presunte violazioni degli avversari alle loro divisioni, denunciando la “molteplicità” e “conflittualità” dei centri decisionali nel fronte opposto, che fa capo al generale e presidente del Consiglio di transizione (il presidente di fatto) Abdel Fattah al Burhan, con cui è in corso uno scontro dal 15 aprile. (segue) (Res)