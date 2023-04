Sudan: Rsf denunciano violazioni tregua, Dagalo non intende negoziare prima del cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagalo, inoltre, ha dichiarato all’emittente britannica “Bbc” che non intende negoziare fino alla fine dei combattimenti. “Cessate le ostilità. Dopodiché potremo negoziare”, ha dichiarato in un’intervista telefonica. “Non vogliamo distruggere il Sudan” e “non vedo l’ora di avere il governo civile”, ha assicurato il generale, imputando a Burhan di aver portato al governo uomini fedeli all’ex presidente Omar al Bashir, al potere per trent’anni fino al colpo di stato del 2019. “Purtroppo Burhan è guidato dai leader del fronte islamico radicale”, ha accusato Hemeti, attribuendo alla controparte la responsabilità delle violenze. (Res)