Rieti: oltre 3,4 milioni per progetti culturali per la ricostruzione del cratere sismico

- La Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal commissario alla ricostruzione e riparazione Sisma 2016, Guido Castelli, ha approvato le prime graduatorie di Next Appennino, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico dei crateri del sisma 2009 e 2016. Lo riferisce in una nota il Comune di Rieti. Per il cratere laziale del sisma vengono stanziati 22,5 milioni di euro, dei quali 3.421.530 euro a Rieti che ha ottenuto il punteggio massimo tra i progetti presentati nell’ambito della misura relativa al Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico. In particolare, il progetto finanziato è quello presentato dalla giunta in carica e denominato “Rieti: cultura, rilancio, inclusione, ecosostenibilità, territorialità e innovazione per la cultura” finalizzato alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. (segue) (Com)