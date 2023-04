Rieti: oltre 3,4 milioni per progetti culturali per la ricostruzione del cratere sismico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo estremamente soddisfatti del finanziamento ottenuto che dimostra la bontà della fase di preparazione ed elaborazione da parte del Comune e ringraziamo il commissario Castelli per la tempestività e l’accuratezza del lavoro che sta compiendo e l’assessore regionale del Lazio Manuela Rinaldi per l'approccio operativo e concreto che ha immediatamente messo in campo nel suo nuovo ruolo", dichiarano il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alla cultura, Letizia Rosati. "Attraverso questi fondi riusciremo a mettere in campo due filoni innovativi nel settore culturale - aggiungono -. Da un lato realizzeremo il museo diffuso che mette in rete i luoghi della cultura in una dinamica coordinata ed imprenditoriale, dall’altro nascerà un centro di post-produzione cinematografica all’avanguardia che aprirà Rieti al mercato delle professioni dell’audiovisivo. Incentiviamo, in tal modo, il piccolo e medio tessuto imprenditoriale finanziando trasformazioni culturali, economiche e occupazionali che garantiranno alla nostra città nuove occasioni di crescita, in particolar modo per le generazioni più giovani”. (Com)