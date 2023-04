Imprese: 83 per cento Pmi ha difficoltà a selezionare profilo professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Da una breve indagine dell'Ufficio Studi di A.P.I., l'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo, su un campione di 100 Pmi industriali, l'83 per cento ha risposto che, da tempo, l'impresa sta avendo difficoltà a selezionare un profilo professionale specifico e che il 70 per cento ha intenzione di assumere personale nei prossimi due anni. Le Pmi puntano a figure professionali quali commerciali per il 29 per cento, tecnici specializzati per la produzione per il 19 per cento, operai per il 17 per cento, sviluppatori, project manager IT e software engineer per il 12 per cento, per il restante 23 per cento altri profili qualificati tra management, comunicazione e organizzazione. "Per festeggiare concretamente i lavoratori dobbiamo costruire il lavoro di domani, con scenario e testa nuovi. Senza persone non esistono le aziende e la difficoltà di inserimento di nuovo personale e il mismatch non sono un trend ma un problema per la società. A questo si uniscono i temi di sempre e su cui dobbiamo lavorare insieme alle Istituzioni per trovare una soluzione, si tratta dei provvedimenti in materia di cuneo fiscale, lavoro, inclusione, politiche sociali e sempre più attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dobbiamo contribuire tutti a un cambiamento strategico, solo così le persone ne avranno beneficio e si sentiranno al centro". Paolo Galassi, presidente di A.P.I., interviene così in merito all'imminente festa del Primo Maggio. (segue) (Com)