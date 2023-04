Imprese: 83 per cento Pmi ha difficoltà a selezionare profilo professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le criticità emerse dal sondaggio, una riflessione profonda da fare riguarda il sistema scolastico del territorio che per il 60 per cento degli intervistati non è adeguato a formare le "figure professionali" che le aziende cercano. Giudizio positivo solo per il 15 per cento delle Pmi mentre il 25 per cento non risponde, una percentuale alta che denota la mancanza di conoscenza. A frenare i giovani nel lavorare nelle Pmi, per il 40 per cento, l'idea che sia meno qualificante rispetto a una multinazionale e che si possa fare meno carriera; per il 21 per cento la narrazione delle figure professionali delle Pmi è arcaica e la non conoscenza di quella dell'imprenditore e il suo ruolo positivo nella società; per il 16 per cento la poca conoscenza della realtà aziendale; per il 14 per cento gli insegnanti non conoscono le Pmi e fanno fatica a orientare adeguatamente gli studenti a cui si sommano i (pre)giudizi familiari e cerchia di amici/conoscenze infine solo per il 9 per cento non si incontrano domanda e offerta. "Le imprese – continua Galassi - devono cambiare look, investire sempre di più sulla conciliazione vita, lavoro e anche sull'immagine, soprattutto raccontandosi e quindi sulla nuova narrazione delle figure professionali, così i giovani possono identificarsi e capire". (segue) (Com)