Imprese: 83 per cento Pmi ha difficoltà a selezionare profilo professionale (3)

- Dalla fotografia scattata dall'Ufficio Studi di A.P.I., emerge che, per compensare il gap, alla poca chiarezza del valore del titolo di studio tecnico o professionale vanno affiancati gli orientatori scolastici (36 per cento); collaborando con gli istituti tecnici, le università e/o enti di formazione del territorio (26 per cento); va valorizzata la figura dell'imprenditore e il ruolo positivo nella società ma le Pmi devono investire anche sul brand e sulla comunicazione per farsi conoscere, anche attraverso employer branding (21 per cento). Un aspetto importante è anche legato alla politica che deve essere più vicina e attenta alle PMI e investire anche maggiori risorse per la formazione professionale (17 per cento). Secondo le imprese, lavorando in una Pmi è possibile vedere tutto il processo aziendale, non ci sono "silos", i reparti sono interconnessi e flessibili (43 per cento); il processo decisionale è veloce (22 per cento); si acquisiscono più competenze rispetto al ruolo che si ricopre, l'ambiente favorisce l'autorealizzazione e la condivisione di valori e l'attenzione alle risorse umane è molto alta per il 19 per cento e i livelli retributivi sono buoni per il 16 per cento. "Dobbiamo ridefinire i profili professionali e le carriere per allinearli alle aspettative moderne, dobbiamo avere luoghi lavoro dove le persone stiano bene" aggiunge Galassi, concludendo che "dobbiamo innescare una rivoluzione e avere il coraggio di abbandonare la tradizione se non va! I giovani devono però credere in sé stessi e nelle imprese, accettando la sfida di lavorare in una Pmi e, spero, anche di fare le imprenditrici e gli imprenditori!". (Com)