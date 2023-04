Vaticano: Papa incontra comunità greco-cattolica a Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo l'incontro con i poveri e i rifugiati avvenuto nella chiesa di Santa Elisabetta d'Ungheria, ha raggiunto sulla sedia a rotelle la piccola chiesa di rito bizantino "Protezione della Madre di Dio", sempre in Piazza delle Rose a Budapest, per l'incontro con la comunità greco-cattolica ungherese. Il Pontefice viene accolto all'ingresso della chiesa greco-cattolica dall'arcieparca di Hajdudorog, monsignor Fülöp Kocsis, e insieme si recano davanti all'Iconostasi, mentre il coro intona un canto. Al breve saluto dell'arcieparca, seguono un momento di preghiera con la comunità, la benedizione e il canto finale. A quel punto il Papa farà rientro in Nunziatura. (Civ)