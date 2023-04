G7: viceministro Valentini, nuove tecnologie dirompenti, servono regole comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove tecnologie hanno potenzialità dirompenti ma devono essere inclusive, per questo serve collaborazione tra gli Stati, con "regole e standard comuni" che garantiscano i diritti dei cittadini. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini, intervenendo oggi in Giappone al G7 ministeriale dedicato alla tecnologia digitale. "Abbiamo a che fare con tecnologie che da emergenti diventano dirompenti - ha sottolineato Valentini - per la velocità alla quale si diffondono in tutto il mondo. Le nuove tecnologie possono essere dirompenti, ma l'altro lato della medaglia è quello dell'inclusività ed è questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere per evitare fratture nelle società e tra le società". Sul fronte interno alle società, ha sottolineato, "vogliamo ridurre il digital divide, il divario tra le generazioni e vogliamo evitare la perdita di posti di lavoro. Sul piano ambientale: digitale e green sono termini che spesso vengono menzionati insieme ma nella pratica non sempre è così, dobbiamo fare in modo che procedano di pari passo. Sul piano esterno vogliamo evitare che le tecnologie creino nuovi squilibri tra i Paesi". (segue) (Rin)