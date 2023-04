G7: viceministro Valentini, nuove tecnologie dirompenti, servono regole comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far questo è fondamentale la cooperazione a livello internazionale. "Le tecnologie - ha spiegato - devono essere interoperabili, devono esserci regole e standard comuni che garantiscano sicurezza e protezione" a vari livelli: "protezione della privacy, dell'identità digitale, della proprietà intellettuale". Dietro c'è anche un problema di autonomia strategica: "Dobbiamo incrementare la resilienza delle nostre reti e delle nostre infrastrutture cosi come è importante lavorare insieme sull'uso delle materie prime e delle terre rare". Nel nuovo contesto mondiale, ha concluso, "nessuno deve essere lasciato indietro. Ma Dobbiamo essere consapevoli che nessuno può aver successo da solo. Dobbiamo procedere insieme, per questo il G7 deve lavorare con gli altri forum e non essere un club isolato ma aperto". (Rin)