Turchia: Erdogan riappare in pubblico dopo il malore di martedì

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha visitato oggi il Teknofest 2023, a Istanbul, insieme al capo dello Stato dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. Lo riportano i media turchi. Si tratta della prima apparizione in pubblico di Erdogan, dopo il malore in diretta televisiva di martedì scorso, 25 aprile. Il presidente turco aveva interrotto bruscamente un’intervista all’emittente televisiva “Trt”, a causa di un malore improvviso, riprendendola poco dopo e spiegando di aver avuto una gastrite. Giovedì 27 aprile, Erdogan ha partecipato in videoconferenza all'inaugurazione della centrale nucleare di Akkuyu. Le notizie sul malore di Erdogan hanno spinto molti a domandarsi se e quanto i recenti malori accusati possano incidere sugli esiti delle elezioni presidenziali e parlamentari del prossimo 14 maggio. Sulla questione era intervenuto anche il direttore della comunicazione della presidenza della Repubblica di Turchia, Fahrettin Altun, che aveva rassicurato sullo stato di salute del presidente. Teknofest riunirà da oggi fino al primo maggio esperti e appassionati di tecnologia. (Tua)