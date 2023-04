Sanità: sindacato infermieri Nursind incontra Rocca "bene primo confronto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento regionale del sindacato Nursind oggi ha incontrato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, titolare della delega alla sanità. "Un primo incontro fattivo ed importante nel quale la Regione Lazio, nonostante la situazione economica ereditata, che preoccupa fortemente, ha dimostrato massima disponibilità al confronto", si legge in una nota del sindacato che rappresenta il settore infermieristico. "Finalmente riusciamo ad avere un confronto diretto con la Regione Lazio - prosegue la nota -. Prendiamo atto positivamente di un atteggiamento di estrema attenzione che la Regione sta apportando nel monitorare le condizioni Servizio sanitario regionale (Ssr), il presidente ha ribadito che non c'è alcun rischio sul blocco dell’assunzioni, come qualcuno aveva voluto far intendere: il tutto a conferma dell’attenzione che sta mettendo in campo". (segue) (Com)