Sanità: sindacato infermieri Nursind incontra Rocca "bene primo confronto" (2)

- "A breve inizierà il confronto sui fondi contrattuali e delle prestazioni aggiuntive - si legge ancora nella nota -. Nursind ha ribadito la necessità di intervenire quanto prima attraverso le assunzioni e stabilizzazioni per fronteggiare la grave carenza infermieristica, che desta grande preoccupazione, in aggiunta alla necessità d'intervenire con l’assunzione di personale di supporto, per scongiurare l’aggravamento delle condizioni di lavoro del personale infermieristico. Si è evidenziata la necessità di continuare il percorso iniziato sulla sicurezza negli ospedali con la apertura dei posti di polizia, cercando di garantire maggiormente l’apertura notturna dei presidi di polizia. Ricordando l’annoso problema del sovraffollamento dei pronto soccorso e del blocco barelle del 118 presso i pronto soccorso. Abbiamo sottolineato la necessità di valorizzare il personale che ha tenuto, tiene e terrà in piedi il nostro Ssr". (Com)