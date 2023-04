Polonia: autorità ordinano lo sgombero della scuola presso l’ambasciata russa a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità polacche hanno ordinato al personale della scuola presso l’ambasciata russa a Varsavia di lasciare l’edificio entro le 18:00. Lo ha dichiarato un rappresentante della sede diplomatica, Andrej Ordash, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. La misura è legata a una procedura esecutiva avviata dal comune della capitale polacca, come ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Varsavia, Lukasz Jasina. Questa mattina la polizia polacca e le autorità del comune hanno fatto irruzione nella scuola dopo che era stato negato loro l’ingresso, secondo quanto ha riferito “Sputnik”. “Al momento sono sul posto e stanno facendo un inventario dei beni. Ai dipendenti della scuola è stato detto che devono abbandonare l’edificio entro le 18”, ha dichiarato Ordash. Il rappresentante russo ha aggiunto che la decisione di confiscare il sito da parte polacca è illegale e ha avvertito che ci sarà una rappresaglia diplomatica. Nel marzo 2022, il ministero degli Esteri polacco ha dichiarato di essersi appellato alle autorità competenti per la confisca di due immobili a Varsavia – uno dei quali è la scuola in via Kielecka 45 – che non sono utilizzati “per scopi diplomatici e consolari” e sono “illegalmente posseduti dalla Federazione Russa”. L’altro edificio coinvolto, in via Sobieskiego 100, è stato usato in passato come residenza dai diplomatici russi ma è attualmente inutilizzato. (Vap)